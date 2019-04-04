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«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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Вайсфельд: из Москвы позвонили и сказали, что мне комментировать не надо

Вайсфельд: из Москвы позвонили и сказали, что мне комментировать не надо
Хоккей / КХЛ

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал информацию о своём отстранении от работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева». Напомним, по информации в СМИ, отстранения Вайсфельда потребовал «Авангард».

«Мне позвонили из Москвы и сказали, что на сегодняшнем матче и следующей игре в Балашихе мне комментировать не надо. Вот и всё. Не знаю, с чем это связано, мне это неизвестно», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Леонид Вайсфельд ранее работал в «Салавате Юлаеве» в должности генерального менеджера с 2015 по 2018 год. С 1990 по 2001 год он судил матчи чемпионатов СССР, СНГ, межнациональной хоккейной лиги и российского чемпионата. 11 раз входил в списки лучших арбитров страны. Трижды удостаивался почётного приза «Золотой свисток» как лучший арбитр России.

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