Шумаков убежал после ошибки Коледова, упал, но всё равно забил Метсоле

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков открыл счёт во втором периоде встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым». После ошибки Павла Коледова форвард «ястребов» убежал к воротам соперника и сумел забить, несмотря на падение.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Салават»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.