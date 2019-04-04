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«Салават Юлаев» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Шумаков убежал после ошибки Коледова, упал, но всё равно забил Метсоле

Шумаков убежал после ошибки Коледова, упал, но всё равно забил Метсоле
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков открыл счёт во втором периоде встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым». После ошибки Павла Коледова форвард «ястребов» убежал к воротам соперника и сумел забить, несмотря на падение.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Салават»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

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