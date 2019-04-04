«Салават» — «Авангард»: Михеев забил в первом же матче после травмы

Во втором периоде встречи уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Авангард» в команде гостей голом отметился нападающий Илья Михеев. Форвард проводит свой первый матч с 16 марта, когда он получил травму.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Салават»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.