«Салават» — «Авангард»: Панин получил травму, в той же смене хозяева забили

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин получил травму во встрече с хоккейным клубом «Авангард». Уфимский хоккеист получил повреждение во время попытки силового приёма на Максиме Тальбо. В этой же смене «Салават» сумел отметиться голом.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Салават»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;
Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;
Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.