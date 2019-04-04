Падение Емелина после толчка Хартикайнена. Это симуляция?

Во втором периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и хоккейного клуба «Авангард» обоюдное удаление получили нападающий Теэму Хартикайнен и защитник Алексей Емелин. В штрафном боксе Хартикайнен вступил в перепалку с Емелиным, жестами показывая, что тот «нырнул». Хозяева могли получить численно преимущество, но игра продолжилась в формате «4 на 4», после чего гости усилиями Михеева забросили шайбу и вышли вперёд — 3:2.



Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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«Салават»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Тальбо;

Пивцакин — Франсон, Широков — Зернов — Михеев;

Бондарев — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.