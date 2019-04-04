Плей-офф МХЛ: «Авто» одолел «СКА-1946» и повёл в серии

В Екатеринбурге местный «Авто» оказался сильнее петербургского «СКА-1946» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Виталия Соловьёва.



Счёт во встрече был открыт на 7-й минуте, точным броском отметился нападающий команды гостей Владислав Цицюра. В середине второго периода «СКА-1946» удвоил преимущество в счёте, гол в актив записал форвард Николай Поляков. На старте третьего периода «Автомобилист» забил дважды и восстановил равновесие на табло, авторами заброшенных шайб стали Александр Дербенёв и Илья Захаров. Овертайм продлился меньше пяти минут, точку в матче поставил Максим Рассейкин.