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Плей-офф МХЛ: «Авто» одолел «СКА-1946» и повёл в серии

Плей-офф МХЛ: «Авто» одолел «СКА-1946» и повёл в серии
Хоккей / МХЛ

В Екатеринбурге местный «Авто» оказался сильнее петербургского «СКА-1946» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Виталия Соловьёва.

Счёт во встрече был открыт на 7-й минуте, точным броском отметился нападающий команды гостей Владислав Цицюра. В середине второго периода «СКА-1946» удвоил преимущество в счёте, гол в актив записал форвард Николай Поляков. На старте третьего периода «Автомобилист» забил дважды и восстановил равновесие на табло, авторами заброшенных шайб стали Александр Дербенёв и Илья Захаров. Овертайм продлился меньше пяти минут, точку в матче поставил Максим Рассейкин.

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
04 апреля 2019, четверг. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
3 : 2
0:1, 0:1, 2:0, 1:0
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Цицюра (Овечкин) – 06:31 (5x5), 0:2 – Поляков (Овечкин, Галенюк) – 33:42 (5x5), 1:2 – Дербенёв (Рассейкин, Валитов) – 40:39 (5x5), 2:2 – Захаров (Еркин, Тютяев) – 43:10 (5x4), 3:2 – Рассейкин – 64:40 (5x4)
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