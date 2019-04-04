«Салават» — «Авангард»: гости пять раз подряд сыграли в численном большинстве

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от «Авангарда» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 2:4. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Боба Хартли, следующая игра серии пройдёт в Балашихе.



В первом периоде гости дважды нарушали правила, после чего они ни разу не оказывались в численном меньшинстве. Уфимцы во втором и третьем периодах ни разу не оказывались в большинстве, отыграв в сумме пять раз подряд в формате «4 на 5».



Первый период прошёл без заброшенных шайб, но в следующие 20 минут было заброшено сразу пять шайб. Преимущество оказалось за командой гостей, в составе которой голами отметились Сергей Шумаков и оформивший дубль Илья Михеева. У «Салавата» точные броски в актив записали Теэму Хартикайнен и Пётр Хохряков. В концовке уфимский защитник Павел Коледов забил в свои ворота, шайбу записали на Дениса Зернова.

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