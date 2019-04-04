«Салават» — «Авангард»: соперники набрали на двоих 107 минут штрафа

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение в четвёртом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Авангардом», встреча завершилась со счётом 2:4. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Боба Хартли, следующая игра серии пройдёт в Балашихе.



Статистика матча «Салават» — «Авангард»:



броски: 54 — 72

броски в створ: 25 — 36

голы: 2 — 4

вбрасывания: 29 — 28

блокированные броски: 17 — 17

силовые приёмы: 32 — 19

время в атаке: 10,24 — 11,16

штраф: 68 — 39.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в следующие 20 минут было заброшено сразу пять шайб. Преимущество оказалось за командой гостей, и голы на счету Сергея Шумакова и оформившего дубль Ильи Михеева. У «Салавата» точные броски в актив записали Теэму Хартикайнен и Пётр Хохряков. В концовке уфимский защитник Павел Коледов забил в свои ворота, шайбу записали на Дениса Зернова.