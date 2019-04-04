Е. Медведев — о массовой драке: эмоции, мы же не в шахматы играем

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (4:2, 3-1 в серии).



«Нужно было прийти в себя после такого поражения, настроить на следующий матч, выйти и победить. Сегодня гораздо проще играли, чем в первом уфимском матче. Перестали проваливаться, начали везде успевать, что и дало результат. Некоторые ошибки допустили при 2:0, в частности, в большинстве. Недоработки небольшие. Спокойно дальше играли, никакой паники не было.



Массовая драка? Да это эмоции. Идёт плей-офф, никто не хочет проигрывать. Так получилось, но это хоккей. Мы же не в шахматы играем. Эмоции. Кто-то в состоянии сдерживаться, кто-то нет. Поэтому так происходит.



Я не сторонник что-то прогнозировать, лёд покажет, что будет в Балашихе. Думаю, что скучно не будет», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Массовая драка в матче «Салават» — «Авангард» перед финальной сиреной