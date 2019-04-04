Кошелев: Михеев — лидер «Авангарда», мы все ждём от него такой игры

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев подвёл итоги встречи с «Салаватом» (4:2, 3-1 в серии).



«Хорошая игра была, это плей-офф. Была силовая борьба на каждом участке поля, стыки. Все к этому готовы. Мы поддержали такой тон матча, не стали отходить назад.



Ну как прокомментируешь, что случилось при 2:0. Это игра. Так получилось, что в большинстве от нас убежали. Хорошо, что быстро забили третью шайбу.



Согласен, каждый матч очень интересный. Всё правильно. Михеев — наш лидер, мы все ждём от него такой игры, какую он сегодня показал.



Рад возвращению в состав. Перед игрой узнал об этом.



Болельщики их сегодня хорошо поддерживали, заряд энергии у них был. Просто так не покатаешься», — передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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