Кошелев: Михеев — лидер «Авангарда», мы все ждём от него такой игры

Нападающий «Авангарда» Семён Кошелев подвёл итоги встречи с «Салаватом» (4:2, 3-1 в серии).
«Хорошая игра была, это плей-офф. Была силовая борьба на каждом участке поля, стыки. Все к этому готовы. Мы поддержали такой тон матча, не стали отходить назад.
Ну как прокомментируешь, что случилось при 2:0. Это игра. Так получилось, что в большинстве от нас убежали. Хорошо, что быстро забили третью шайбу.
Согласен, каждый матч очень интересный. Всё правильно. Михеев — наш лидер, мы все ждём от него такой игры, какую он сегодня показал.
Рад возвращению в состав. Перед игрой узнал об этом.
Болельщики их сегодня хорошо поддерживали, заряд энергии у них был. Просто так не покатаешься», — передаёт слова Кошелева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Но такой хоккей хочется смотреть бесконечно.