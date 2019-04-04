Кадейкин: что значит — надо вытаскивать серию? «Авангарду» тоже нужно выигрывать

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:4, 1-3 в серии).



«В первом периоде где-то отдали инициативу. Мало моментов создали, сами перекладину пропустили. Второй период веселым получился, из-за своих ошибок пропустили, пришлось вытаскивать. Бой Сергеева завел команду? Конечно, бои всегда дают большой заряд эмоций. Это добавляет энергии и сил всей «лавке».



В концовке вышли те, кто мало играл, никаких указаний не было. Итог был ясен, каждый помогает, чем может. Они решили сегодня себя так проявить. Не было желания вступиться? У всех было, конечно, но надо понимать, к чему это может привести.



Как дальше вытаскивать серию? А что значит — вытаскивать серию? Нам нужно выигрывать матчи, «Авангарду» тоже не надо удерживать 3-1 и играть на 0:0. И нам, и им надо выигрывать. Все нормально с настроем, мы заряжены на дальнейшую борьбу», – передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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