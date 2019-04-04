Михеев: травма не беспокоила, нужно было сразу выходить и играть

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (4:2, 3-1 в серии).



«У нас времени нет, нужно было с первых минут выходить на полную, много тренировался и хорошо себя чувствовал. Травма не беспокоила, всё хорошо. Не важно, что кто-то травмирован. Просто это хоккей. Тут не угадаешь. Надо выходить и играть.



Переигранная смена в третьем периоде — самый тяжёлый для меня момент матча? Матча, наверное, да. Но бывали смены и хуже намного.



Какой гол важнее? Важнее третий гол. Красивее, без разницы. Самое главное, что шайба в воротах», — передаёт слова нападающего корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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