Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Михеев: травма не беспокоила, нужно было сразу выходить и играть

Михеев: травма не беспокоила, нужно было сразу выходить и играть
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (4:2, 3-1 в серии).

«У нас времени нет, нужно было с первых минут выходить на полную, много тренировался и хорошо себя чувствовал. Травма не беспокоила, всё хорошо. Не важно, что кто-то травмирован. Просто это хоккей. Тут не угадаешь. Надо выходить и играть.

Переигранная смена в третьем периоде — самый тяжёлый для меня момент матча? Матча, наверное, да. Но бывали смены и хуже намного.

Какой гол важнее? Важнее третий гол. Красивее, без разницы. Самое главное, что шайба в воротах», — передаёт слова нападающего корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Три драки перед сиреной! Уфа и Омск достали друг друга
Но такой хоккей хочется смотреть бесконечно.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент