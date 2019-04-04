Хартли: спрашивал у судей про Хартикайнена, его должны были удалять

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги выигранной встречи с «Салаватом Юлаевым» (4:2, 3-1 в серии).



«Отличный ответный ход в исполнении нашей команды. Мы провели собрание, сосредотачивались на первом периоде. Понимали, что нужно было его выдержать. Отлично сыграл Бобков, вернулся Михеев, который просто летал по площадке, вернулся Тальбо. Было много эмоций, это плей-офф.



Бек поправляется.



Разговоры с судьями? Я и с игроками много разговаривал. У судьи, допустим, спрашивал, почему Хартикайнен вышел на лёд шестым игроком после остановки матча. Его должны были за это удалить», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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