Цулыгин: никакой установки устроить бой в концовке игры не было

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:4, 1-3 в серии).



«Боролись, бились, но пропустили нелепые голы, которые не вытекали из игровых действий. Возникали из ничего: где-то наши ошибки, где-то шайба вылетела в среднюю зону, по борту не успели за ней. Не смогли отыграться в третьем периоде, но претензий к ребятам нет. Получилось, в конце играли в четыре защитника, так как удалили Сергеева. И Панин получил повреждение.



Никакой установки устроить бой не было. Какой смысл выпускать на последние секунды игроков первого звена, когда пошли драки? Тем более мы выпускали вторыми. У «Авангарда» тоже было не первое звено. Ребята просто вышли на вбрасывание. Так получилось. Я на драки никак не смотрю. Случилось и случилось. Никак это не воспринимаю», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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