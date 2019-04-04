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Плей-офф ВХЛ: «Рубин» одолел «Торос» в овертайме и сравнял счёт в серии

Плей-офф ВХЛ: «Рубин» одолел «Торос» в овертайме и сравнял счёт в серии
Хоккей / ВХЛ

Тюменский «Рубин» переиграл нефтекамский «Торос» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1. Общий счёт в серии стал 2-2. Напомним, в параллельной серии «Сарыарка» вышла в финал, легко переиграв «СКА-Неву» (4-0).

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Алексей Князев. «Торос» сумел восстановить равновесие на табло только в концовке основного времени — за 53 секунды до сирены точный бросок в актив записал защитник «Тороса» Максим Рогов. В овертайме победу вырвал «Рубин» благодаря голу защитника Максима Верёвкина.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
04 апреля 2019, четверг. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
2 : 1
1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Торос
Нефтекамск
1:0 – Князев (Карлин, Лисов) – 14:41 (5x4), 1:1 – Рогов (Емелин) – 59:07 (5x4), 2:1 – Верёвкин (Кравченко) – 75:41 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Высшей хоккейной лиги сезона-2018/19

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