Плей-офф ВХЛ: «Рубин» одолел «Торос» в овертайме и сравнял счёт в серии

Тюменский «Рубин» переиграл нефтекамский «Торос» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1. Общий счёт в серии стал 2-2. Напомним, в параллельной серии «Сарыарка» вышла в финал, легко переиграв «СКА-Неву» (4-0).



Счёт в матче был открыт на 15-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Алексей Князев. «Торос» сумел восстановить равновесие на табло только в концовке основного времени — за 53 секунды до сирены точный бросок в актив записал защитник «Тороса» Максим Рогов. В овертайме победу вырвал «Рубин» благодаря голу защитника Максима Верёвкина.

Календарь матчей плей-офф Высшей хоккейной лиги сезона-2018/19