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«Авангард» заявил, что не имеет отношения к отстранению Вайсфельда от работы

«Авангард» заявил, что не имеет отношения к отстранению Вайсфельда от работы
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» опроверг информацию, что был инициатором отстранения комментатора Леонида Вайсфельда от работы на матчах серии плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым». Напомним, Вайсфельд рассказал «Чемпионату», как происходило его отстранение от работы.

«Авангард» не просил отстранять эксперта Леонида Вайсфельда от комментирования матчей с нашим участием. Нам неизвестно, откуда пошла эта инициатива, мы к ней никакого отношения не имеем», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе омского клуба.

Леонид Вайсфельд работал в «Салавате Юлаеве» в должности генерального менеджера с 2015 по 2018 год.

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Источник: Вайсфельд отстранён от работы на матчах «Авангарда» по просьбе клуба
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