Наместников: я стал более разносторонним игроком, отрабатываю каждый эпизод

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников поделился мнением о прогрессе по сравнению с предыдущим сезоном.



«Думаю, теперь я более разносторонний игрок. Я в определенной степени расширил игровой потенциал и теперь делаю то, чего не делал раньше. При этом стараюсь играть, что называется, правильно, отрабатывая до конца каждый эпизод, как это всегда нравится тренерам», — приводит слова нападающего издание Newsday.



26-летний Наместников в текущем регулярном чемпионате принял участие в 76 встречах и записал в актив 29 (10+19) баллов при показателе полезности "-9" и 44 минутах штрафного времени. Российский игрок проводил на льду около 15 с половиной минут за матч.

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