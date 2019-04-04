Карабань: в случае драки с Рыспаевым постараюсь не ударить лицом в грязь

Нападающий системы ЦСКА Данила Карабань рассказал о своих бойцовских навыках.



«Откуда во мне бойцовские способности? Ой, даже не знаю. Понимаю, одно дело, когда заступаешься за партнеров, что было со мной не раз. Где-то кто-то вратаря тыкнет, ударит неправильно. Бойцовские способности? Может, это характер. Само собой получается.



Самый памятный бой? В бытность игроком „Динамо“ подрался с финским защитником „Автомобилиста“ Кивистё. У меня тогда ещё дочка родилась. Хорошая драка вышла, интересная.



Приму ли я возможный вызов от Рыспаева на чемпионате мира? Конечно, наслышан о нём. Что ж, если возникнет такая ситуация, постараюсь не упасть в грязь лицом. Но лучше, чтобы её не было», — цитирует игрока «Прессбол».