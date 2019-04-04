Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Куинн: у Наместникова есть катание и желание, я доверяю ему без сомнений

Куинн: у Наместникова есть катание и желание, я доверяю ему без сомнений
Хоккей / НХЛ

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением об игре российского нападающего Владислава Наместникова.

«У Наместникова есть мастерство, катание, желание и умение сражаться за каждый метр пространства. Вижу, что он способен помочь команде в любой ситуации, и я без всяких сомнений ему доверяю», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

26-летний Наместников в текущем регулярном чемпионате принял участие в 76 встречах и записал в актив 29 (10+19) баллов при показателе полезности "-9" и 44 минутах штрафного времени. Российский игрок проводил на льду около 15 с половиной минут за матч.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент