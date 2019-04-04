Куинн: у Наместникова есть катание и желание, я доверяю ему без сомнений

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением об игре российского нападающего Владислава Наместникова.



«У Наместникова есть мастерство, катание, желание и умение сражаться за каждый метр пространства. Вижу, что он способен помочь команде в любой ситуации, и я без всяких сомнений ему доверяю», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



26-летний Наместников в текущем регулярном чемпионате принял участие в 76 встречах и записал в актив 29 (10+19) баллов при показателе полезности "-9" и 44 минутах штрафного времени. Российский игрок проводил на льду около 15 с половиной минут за матч.



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