Малкин вернулся в строй после травмы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает «Детройт Ред Уингз». В состав хозяев после травмы вернулся российский форвард Евгений Малкин. Напомним, он получил повреждение во время встречи «пингвинов» с «Сент-Луис Блюз» 17 марта, когда его ударом в корпус атаковал защитник «музыкантов» Роберт Бортуццо. Никакого наказания за свои действия Бортуццо не понёс.

Евгений занял место во втором звене вместе с Брайаном Растом и Филом Кесселом.

После первого периода «пингвины» впереди — 2:1. Счёт на восьмой минуте открыл форвард гостей Мэтт Пампел. Вскоре Джейк Гюнцель восстановил равновесие. В конце игрового отрезка Кессел отличился в большинстве при игре в формате «5 на 4».