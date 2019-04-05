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Вратарь «Флайерз» Эллиотт пропустил 4 шайбы с 5 бросков, у Барбашёва – гол

Вратарь «Флайерз» Эллиотт пропустил 4 шайбы с 5 бросков, у Барбашёва – гол
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Филадельфию Флайерз». Подходит к концу первый период, «музыканты» ведут со счётом 5:2.

Вратарь «Филадельфии» Брайан Эллиотт к седьмой минуте пропустил четыре гола с пяти бросков и был заменён на Картера Харта, который пока пропустил одну шайбу. Счёт во встрече открыл российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв. Для него это 50-е очко в лиге.

Посмотреть видео гола Барбашёва можно на официальном сайте лиги.

Также в составе «блюзменов» отличились Райан О’Райлли, Александер Стин, Патрик Марун и Дэвид Перрон. Результативной передачей отметился Владимир Тарасенко. У «лётчиков» голы на счету Джеймса ван Римсдайка и Оскара Линдблома.

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