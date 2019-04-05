Гол Кучерова и 29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:1.

Счёт на пятой минуте открыл форвард хозяев Митчелл Марнер. Во втором периоде капитан «молний» Стивен Стэмкос восстановил равновесие, отличившись в меньшинстве при игре в формате «4 на 5». Победу «Тампе» принёс Алекс Киллорн, забивший на 55-й минуте. Точку в матче поставил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров.

Также на его счету 3 броска в створ и блок-шот за 20.26 на льду (1.34 – в большинстве). У Михаила Сергачёва результативная передача, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 4 броска и 3 силовых приёма за 18.36. Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30.

У Никиты Зайцева 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 21.17 (1.30 – в меньшинстве).