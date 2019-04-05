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Гол Кучерова и 29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

Гол Кучерова и 29 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:1.

Счёт на пятой минуте открыл форвард хозяев Митчелл Марнер. Во втором периоде капитан «молний» Стивен Стэмкос восстановил равновесие, отличившись в меньшинстве при игре в формате «4 на 5». Победу «Тампе» принёс Алекс Киллорн, забивший на 55-й минуте. Точку в матче поставил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров.

Также на его счету 3 броска в створ и блок-шот за 20.26 на льду (1.34 – в большинстве). У Михаила Сергачёва результативная передача, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 4 броска и 3 силовых приёма за 18.36. Андрей Василевский отразил 29 бросков из 30.

У Никиты Зайцева 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 21.17 (1.30 – в меньшинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 3
1:0, 0:1, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Марнер (Хайман) – 04:41 (5x5), 1:1 – Стэмкос (Макдона) – 25:37 (4x5), 1:2 – Киллорн (Стэмкос, Сергачёв) – 54:12 (5x5), 1:3 – Кучеров (Макдона) – 59:05 (en)
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