Кучеров второй раз в карьере забил 40 голов, до рекорда Могильного 1 очко

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:1. Точку в матче поставил лидер бомбардирской гонки и нападающий «молний» Никита Кучеров.Также на его счету 3 броска в створ и блок-шот за 20.26 на льду (1.34 – в большинстве).

Посмотреть видео гола Кучерова можно на официальном сайте лиги.

Кучеров набрал 126 очков в 81 матче – 40 голов и 86 результативных передач. Он второй раз в карьере забросил 40 шайб. До повторения рекорда Александра Могильного по очкам за один сезон НХЛ для россиян Никите осталось набрать один балл.

Ранее Никита стал первым игроком за 13 лет, набравшим 125 очков в регулярке. В сезоне-2005/06 форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон набрал 125 (29+96) баллов.