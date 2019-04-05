«Вашингтон» дома обыграл «Монреаль», «Каролина» — «Нью-Джерси»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:1. В составе победителей голами отметились Ларс Эллер и Ник Дауд, у «канадцев» — Ши Уэбер.

На счету лидера снайперской гонки Александра Овечкина 5 бросков в створ, 4 силовых приёма и блок-шот за 18.00 на льду. У Евгения Кузнецова бросок за 18.41. У Дмитрия Орлова 2 силовых приёма за 23.42 – второе время в команде.

В параллельной встрече «Каролина Харрикейнз» также дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:1. В составе победителей отличились Уоррен Фёгеле, Джастин Фолк и Нин Нидеррайтер, у «дьяволов» — Энди Грин.

На счету Андрея Свечникова 4 минуты штрафа и «-1» за 12.03. Егор Яковлев участия в матче не принимал.