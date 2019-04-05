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«Вашингтон» дома обыграл «Монреаль», «Каролина» — «Нью-Джерси»

«Вашингтон» дома обыграл «Монреаль», «Каролина» — «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» — 2:1. В составе победителей голами отметились Ларс Эллер и Ник Дауд, у «канадцев» — Ши Уэбер.

На счету лидера снайперской гонки Александра Овечкина 5 бросков в створ, 4 силовых приёма и блок-шот за 18.00 на льду. У Евгения Кузнецова бросок за 18.41. У Дмитрия Орлова 2 силовых приёма за 23.42 – второе время в команде.

В параллельной встрече «Каролина Харрикейнз» также дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:1. В составе победителей отличились Уоррен Фёгеле, Джастин Фолк и Нин Нидеррайтер, у «дьяволов» — Энди Грин.

На счету Андрея Свечникова 4 минуты штрафа и «-1» за 12.03. Егор Яковлев участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 1
1:1, 1:0, 0:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Эллер (Коннолли, Хагелин) – 18:36 (5x4), 1:1 – Уэбер (Армиа, Дано) – 19:32 (5x4), 2:1 – Дауд (Бураковски) – 22:58 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 1
1:1, 1:0, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Грин (Маклауд, Заха) – 04:56 (5x5), 1:1 – Фёгеле (Хэмилтон, Славин) – 10:03 (5x5), 2:1 – Фолк (Ахо, Терявяйнен) – 21:36 (5x5), 3:1 – Нидеррайтер (Песке, Уильямс) – 56:35 (5x5)
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