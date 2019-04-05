«Питтсбург» и «Каролина» забронировали места в плей-офф

По итогам игрового дня в НХЛ определились ещё два участника розыгрыша Кубка Стэнли. В Восточной конференции забронировали места в плей-офф «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз». Для «пингвинов» это 13-е попадание в плей-офф подряд, а «ураганы» примут участие в матчах на выбывание впервые с 2009 года.

«Питтсбург» с 99 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» (97) – седьмая. На последнюю путёвку на Востоке претендуют «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс». У обоих клубов по 94 очка, но «канадцы» провели на матч больше.

«Питтсбург» на выезде взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 3:1. В составе победителей по три очка набрали Фил Кессел (2+1) и капитан команды Сидни Кросби (1+2). Ещё один гол на счету Джейка Гюнцеля.

«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:1. В составе победителей отличились Уоррен Фёгеле, Джастин Фолк и Нин Нидеррайтер.

«Вашингтон» дома обыграл «Монреаль», «Каролина» — «Нью-Джерси»