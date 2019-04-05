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«Сент-Луис» забросил 7 шайб «Филадельфии», у Тарасенко и Барбашёва по 2 очка

«Сент-Луис» забросил 7 шайб «Филадельфии», у Тарасенко и Барбашёва по 2 очка
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» — 7:3. Вратарь «лётчиков» Брайан Эллиотт пропустил 4 шайбы после 5 бросков и был заменён.

В составе победителей дубль оформил Александер Стин, по голу на счету Ивана Барбашёва, Райана О’Райлли, Дэвида Перрона, Патрика Маруна и Брэйдена Шенна. У «Филадельфии» отличились Оскар Линблом, Джеймс ван Римсдайк и Клод Жиру.

На счету Барбашёва также результативная передача, показатель полезности «+2», 3 броска в створ и блок-шот за 13.52 на льду. У Владимира Тарасенко 2 результативные передачи, 6 бросков и 2 силовых приёма за 15.40. Иван Проворов сыграл 23.35.

В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в серии буллитов обыграл «Флориду Пантерз» — 2:1. У хозяев отличился Джонатан Юбердо, у гостей – Брук Нельсон. Он же и принёс победу «островитянам».

На счету Евгения Дадонова 2 минуты штрафа и бросок в створ за 18.51 (1.56 – в большинстве).

Вратарь «Флайерз» Эллиотт пропустил 4 шайбы с 5 бросков, у Барбашёва – гол
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
7 : 3
5:3, 1:0, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Барбашев (Стин, Пьетранджело) – 02:49 (5x5), 2:0 – О'Райлли (Перрон, Шенн) – 03:28 (5x4), 3:0 – Стин (Сундквист, Пьетранджело) – 05:33 (4x5), 3:1 – Линдблом (Хартман, Лотон) – 06:45 (5x5), 4:1 – Марун (Бозак, Томас) – 06:58 (5x5), 4:2 – ван Римсдайк – 07:24 (5x5), 5:2 – Перрон (Пьетранджело, Тарасенко) – 09:41 (5x4), 5:3 – Жиру (Кутюрье, ван Римсдайк) – 19:17 (5x5), 6:3 – Шенн (Данн, Тарасенко) – 33:06 (5x5), 7:3 – Стин (Барбашев, Фаббри) – 50:34 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
1 : 2
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Нельсон (Дэл Колл, Бейли) – 21:50 (5x5), 1:1 – Юбердо (Яндл, Монтембо) – 52:45 (5x4), 1:2 – Нельсон – 65:00 ( ПБ)
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