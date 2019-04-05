«Сент-Луис» забросил 7 шайб «Филадельфии», у Тарасенко и Барбашёва по 2 очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» — 7:3. Вратарь «лётчиков» Брайан Эллиотт пропустил 4 шайбы после 5 бросков и был заменён.

В составе победителей дубль оформил Александер Стин, по голу на счету Ивана Барбашёва, Райана О’Райлли, Дэвида Перрона, Патрика Маруна и Брэйдена Шенна. У «Филадельфии» отличились Оскар Линблом, Джеймс ван Римсдайк и Клод Жиру.

На счету Барбашёва также результативная передача, показатель полезности «+2», 3 броска в створ и блок-шот за 13.52 на льду. У Владимира Тарасенко 2 результативные передачи, 6 бросков и 2 силовых приёма за 15.40. Иван Проворов сыграл 23.35.

В другом матче «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде в серии буллитов обыграл «Флориду Пантерз» — 2:1. У хозяев отличился Джонатан Юбердо, у гостей – Брук Нельсон. Он же и принёс победу «островитянам».

На счету Евгения Дадонова 2 минуты штрафа и бросок в створ за 18.51 (1.56 – в большинстве).