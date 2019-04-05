«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Ванкувером», «Бостон» обыграл «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома одержал волевую победу над «Ванкувер Кэнакс» — 3:2. В составе «хищников» отличились Колтон Сиссонс, Ник Бонино и Райан Джохансен. У канадской команды голы на счету Маркуса Гранлунда и Таннера Пирсона.

Николай Голдобин участия в матче не принимал. Новичок «Ванкувера» Куинн Хьюз сделал две результативные передачи.

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» на выезде одержал сухую победу над «Миннесотой Уайлд» — 3:0. «Бостон» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юаким Нордстрём, Давид Пастрняк и Закари Сенишин (в пустые ворота). Ярослав Галак оформил шат-аут, отразив 26 бросков.