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«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Ванкувером», «Бостон» обыграл «Миннесоту»

«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Ванкувером», «Бостон» обыграл «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома одержал волевую победу над «Ванкувер Кэнакс» — 3:2. В составе «хищников» отличились Колтон Сиссонс, Ник Бонино и Райан Джохансен. У канадской команды голы на счету Маркуса Гранлунда и Таннера Пирсона.

Николай Голдобин участия в матче не принимал. Новичок «Ванкувера» Куинн Хьюз сделал две результативные передачи.

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» на выезде одержал сухую победу над «Миннесотой Уайлд» — 3:0. «Бостон» занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юаким Нордстрём, Давид Пастрняк и Закари Сенишин (в пустые ворота). Ярослав Галак оформил шат-аут, отразив 26 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 2
0:2, 1:0, 2:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Гранлунд (Хьюз, Пирсон) – 08:49 (5x4), 0:2 – Пирсон (Хьюз, Спунер) – 19:48 (5x4), 1:2 – Сиссонс (Бонино, Уотсон) – 20:37 (5x5), 2:2 – Бонино (Уотсон, Эллис) – 55:40 (5x5), 3:2 – Джохансен (Форсберг) – 59:39 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2019, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0 : 3
0:0, 0:1, 0:2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Нордстрём (Аккьяри, Грызлик) – 28:21 (5x5), 0:2 – Пастрняк (Дебраск, Карло) – 57:15 (5x5), 0:3 – Сенишин (Юханссон, Кемпфер) – 57:51 (en)
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