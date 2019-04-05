Впервые за 23 года трое игроков одной команды забили по 40 голов за сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:1. Точку в матче поставил лидер бомбардирской гонки и нападающий «молний» Никита Кучеров, достигший отметки в 40 голов за сезон.

Таким образом, в составе «Тампы» три хоккеиста как минимум с 40 голами: Никита Кучеров, Брейден Пойнт (41) и Стивен Стэмкос (44). Впервые за 23 года трое игроков одной команды забросили по 40 шайб за сезон. В сезоне-1995/96 подобный показатель был у «Питтсбург Пингвинз» (Марио Лемье, Яромир Ягр и Петр Недвед).

Кучеров набрал 126 очков в 81 матче – 40 голов и 86 результативных передач. Он второй раз в карьере забросил 40 шайб. До повторения рекорда Александра Могильного по очкам за один сезон НХЛ для россиян Никите осталось набрать один балл.