Кучеров стал самым результативным игроком НХЛ в эпоху потолка зарплат

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал обладателем уникального достижения. Гол, забитый им в выездном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1), стал 126-м очком россиянина в сезоне, и за счёт него Кучеров стал самым результативным хоккеистом в эпоху потолка зарплат (после 2005 года). Предыдущее достижение равнялось 125 очкам и принадлежало форварду «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтону (сезон-2005/06).

Кучеров набрал 126 очков в 81 матче – 40 голов и 86 результативных передач. Он второй раз в карьере забросил 40 шайб. До повторения рекорда Александра Могильного по очкам за один сезон НХЛ для россиян Никите осталось набрать один балл.

Также в прошедшей встрече на его счету 3 броска в створ и блок-шот за 20.26 на льду (1.34 – в большинстве).