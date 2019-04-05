Драйзайтль сократил отставание от Овечкина в гонке снайперов НХЛ до 2 голов

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3. Первой звездой встречи стал немецкий нападающий хозяев Леон Драйзайтль, оформивший дубль. Также на его счету семь бросков в створ и блок-шот за 25.29 на льду (3.19 – в большинстве).

В снайперской гонке он приблизился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, в активе которого 51 гол. На счету Драйзайтля 49 заброшенных шайб. Он проводит лучший сезон в карьере, набрав в 81 матче 104 (49+55) очка.

И «Вашингтону», и «Эдмонтону» осталось провести по одной встрече. «Ойлерз» сыграют на выезде с «Калгари Флэймз», «Кэпиталз» дома примут «Нью-Йорк Айлендерс».