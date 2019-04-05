В Западной конференции стали известны все участники розыгрыша Кубка Стэнли

По итогам игрового дня в НХЛ определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции: «Калгари Флэймз», «Сан-Хосе Шаркс», «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», «Сент-Луис Блюз», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш».

Пока известен состав одной пары плей-офф в Западной конференции. В первом раунде «Сан-Хосе Шаркс» встретится с «Вегас Голден Найтс» — вторая и третья команды Тихоокеанского дивизиона. «Акулы» будут иметь примущество домашнего льда.

За победу в Центральном дивизионе борются три команды. У «Нэшвилла» 98 очков, у «Виннипега» и «Сент-Луиса» — по 97. В последней игре регулярного чемпионата «хищникам» предстоит встретиться с «Чикаго Блэкхоукс». «Джетс» сыграют с «Аризоной Койотс», «блюзмены» — с «Ванкувер Кэнакс».