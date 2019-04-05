«Коламбус» и «Монреаль» разыграют последнюю путёвку в плей-офф НХЛ

По итогам игрового дня в НХЛ определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции: «Калгари Флэймз», «Сан-Хосе Шаркс», «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс», «Сент-Луис Блюз», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш».

В Восточной конференции в плей-офф пробились «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз». Последнюю путёвку в плей-офф оспорят «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс».

«Коламбус» занимает восьмое место на Востоке по дополнительным показателям. У «Монреаля» меньше побед в игровое (основное и дополнительное) время матча. Команде Джона Тортореллы осталось провести два матча, у «Канадиенс» осталась только одна игра. Таким образом, любая победа «Коламбус» выводит клуб Бобровского и Панарина в плей-офф.

«Коламбус» по дополнительным показателям обходит «Монреаль» в борьбе за плей-офф