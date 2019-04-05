Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты не были отмечены лигой.

Главной звездой дня стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Детройт Ред Уингз» (4:1). Американский форвард в четвёртый раз за карьеру достиг отметки 80 очков за регулярный чемпионат.

Второй звездой стал голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек, отразивший 34 броска в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1). Благодаря этой победе «ураганы» впервые за 10 лет пробились в плей-офф.

Третьей звездой признан вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, отыгравший на ноль в матче с «Миннесотой Уайлд» (3:0). Словацкий голкипер отразил 26 бросков.