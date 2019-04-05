Торнтон опередил Лидстрёма по матчам в НХЛ, Каллен — Айзермана

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3.

Для легендарного форварда «Шаркс» Джо Торнтона эта игра стала 1565-й за карьеру в НХЛ. Канадский ветеран вышел на единоличное 12-е место в истории НХЛ по количеству матчей, превзойдя результат Никласа Лидстрёма (1564). Следующей целью для Джо являются позиции Рэя Бурка (1612).

«Питтсбург Пингвинз» на выезде взял верх над «Детройт Ред Уингз» — 3:1. Эта игра стала 1515-й в карьере нападающего «Питтсбурга» Мэтта Каллена. Он вышел на 19-е место по играм в НХЛ, превзойдя результат Стива Айзермана (1514).

Рекорд по играм принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756), топ-3 замыкает Яромир Ягр (1733). В топ-5 также входят Рон Фрэнсис (1731) и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло (1656).