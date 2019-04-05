Бриндамор: никому не хочется смотреть, как вы девять лет не выходите в плей-офф

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:1) прокомментировал исторический выход в плей-офф. «Харрикейнз» набрали 97 очков в 81 игре и примут участие в Кубке Стэнли впервые с 2009 года, когда они дошли до финала конференции.

«Никому не хочется смотреть на то, как вы девять лет не выходите в плей-офф. Но сейчас все изменения, которые мы внесли, дали плоды. Город и болельщики заслужили иметь команду, которой можно гордиться», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» с 99 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» (97) – седьмая. На последнюю путёвку на Востоке претендуют «Коламбус Блю Джекетс» и «Монреаль Канадиенс». У обоих клубов по 94 очка, но «канадцы» провели на матч больше.