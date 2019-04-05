Грубауэр: никогда ранее не праздновал наступление овертайма. Было странно

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Филипп Грубауэр после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ) прокомментировал выход в плей-офф.

«Я никогда ранее не праздновал наступление овертайма. Было странно, но я рад, что мы это сделали. Мы отыгрались с 0:2, а значит у этой команды есть характер. Было весело, но настоящее веселье только начинается», — цитирует Грубауэра официальный сайт НХЛ.

По итогам первого периода канадская команда повела со счётом 2:0. Отличились Марк Шайфли и Николай Элерс. На 26-й минуте Тайсон Бэрри сократил отставание. В середине третьего игрового отрезка Карл Сёдерберг восстановил равновесие. Ничья в основное время гарантировала «лавинам» выход в кубковую стадию. Победу «Колорадо» в овертайме принёс Эрик Джонсон.