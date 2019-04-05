Как стало известно «Чемпионату», Дмитрий Квартальнов покинет пост главного тренера «Локомотива».

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

В настоящий момент руководство ярославского клуба занято поиском нового наставника. Нынешний сезон «железнодорожники» завершили на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ «Локомотив» обыграл ХК «Сочи» со счётом 4-2, но в полуфинале конференции ярославцев остановил СКА, переигравший соперника в пяти матчах.



Квартальнов тренирует «Локомотив» с 2017 года. В прошлом сезоне «железнодорожники» также завершили борьбу за Кубок Гагарина по итогам второго раунда плей-офф. Ранее 53-летний специалист занимал пост главного тренера ЦСКА, «Сибири» и «Северстали». Лучший результат в тренерской карьере — выход в финал Кубка Гагарина с ЦСКА в сезоне-2015/16.