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Дмитрий Квартальнов покинет пост главного тренера «Локомотива»

Дмитрий Квартальнов покинет пост главного тренера «Локомотива»
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», Дмитрий Квартальнов покинет пост главного тренера «Локомотива».

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В настоящий момент руководство ярославского клуба занято поиском нового наставника. Нынешний сезон «железнодорожники» завершили на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ «Локомотив» обыграл ХК «Сочи» со счётом 4-2, но в полуфинале конференции ярославцев остановил СКА, переигравший соперника в пяти матчах.

Квартальнов тренирует «Локомотив» с 2017 года. В прошлом сезоне «железнодорожники» также завершили борьбу за Кубок Гагарина по итогам второго раунда плей-офф. Ранее 53-летний специалист занимал пост главного тренера ЦСКА, «Сибири» и «Северстали». Лучший результат в тренерской карьере — выход в финал Кубка Гагарина с ЦСКА в сезоне-2015/16.

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