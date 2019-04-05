Голышев назначен капитаном олимпийской сборной России на матчи с Беларусью

Олимпийская сборная России провела утреннюю раскатку перед первым из двух запланированных матчей со сборной Беларуси в Минске, сообщает официальный сайт ФХР.



В раскатке приняли участие все игроки, находящиеся в расположении команды. Капитаном команды на ближайшие матчи назначен нападающий Анатолий Голышев, ассистенты капитана — защитники Альберт Яруллин и Рушан Рафиков.



Вратари: Артём Загидуллин, Илья Коновалов, Иван Бочаров;



Защитники: Александр Елесин, Максим Осипов, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Николай Демидов, Егор Рыков, Альберт Яруллин, Евгений Кулик, Иван Мищенко;



Нападающие: Данил Юртайкин, Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев, Антон Злобин, Александр Хохлачёв, Артём Михеев, Анатолий Голышев, Дамир Жафяров, Игорь Руденков, Артём Швец-Роговой, Алексей Макеев, Никита Михайлов, Богдан Якимов.



Выставочные матчи между национальной сборной Беларуси и олимпийской сборной России состоятся 5 и 6 апреля в Минске на «Чижовка-Арене». Начало матчей – в 20:00 и 17:00 мск.

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