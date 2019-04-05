Беднар: «Колорадо» отпраздновал наступление овертайма, уникальная ситуация

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился эмоциями после матча с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ). Для выхода в плей-офф «лавинам» достаточно было не проиграть в основное время.



«Конечно, после сирены об окончании третьего периода ребята заслужили право на празднование. Впрочем, это довольно странно. Было непривычно, ведь мы ещё не выиграли матч, но при этом получили порцию аплодисментов в свой адрес. Уникальная ситуация. Было здорово, и я думаю, что празднование зарядило команду дополнительными эмоциями и помогло добиться успеха в овертайме», — приводит слова Беднара официальный сайт команды.

В ходе игры клуб из Денвера проигрывал с разницей в две шайбы, но одержал победу благодаря точному броску Эрика Джонсона в овертайме.