Пятый матч серии «Авангард» — «Салават Юлаев» пройдёт при аншлаге

«Авангард» продал все билеты на пятый матч финальной серии Восточной конференции КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает официальный сайт омского клуба. После четырёх матчей «ястребы» ведут в серии со счётом 3-1.

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Пятая игра состоится в Балашихе завтра, 6 апреля, начало — в 17:00 мск. Дополнительные встречи для определения победителя, если потребуются, состоятся 8 апреля в Уфе и 10 апреля в Балашихе.



На пути к финалу конференции подопечные Боба Хартли прошли «Ак Барс» (4-0) и «Барыс» (4-1). Команда Николая Цулыгина, получившая шестой номер посева, переиграла «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1).



В нынешнем регулярном чемпионате команды встречались в четырёх матчах. «Салават» выиграл первый матч, в Уфе со счётом 3:2, но затем потерпел три поражения (0:1 ОТ, 0:1, 4:5 Б).

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