Сегодня, 5 апреля, в Москве будет сыгран пятый матч серии финала Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результат пятого матча. Для этого необходимо принять участие в опросе «Кто выиграет пятый матч серии ЦСКА — СКА?». Московский клуб выиграл оба матча в столице, а питерцы добились успеха во встречах, состоявшихся на их площадке. В регулярном чемпионате команды четырежды встречались друг с другом, и во всех случаях победа доставалась команде Игоря Никитина (3:1, 3:1, 2:1 Б и 4:1).

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Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.