Жюльен — о шансах на плей-офф: «Монреаль» ещё жив, но нам нужна помощь

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился мнением о шансах команды на попадание в плей-офф.



«Коламбус Блю Джекетс» занимает восьмое место на Востоке по дополнительным показателям. У «Монреаля» меньше побед в игровое (основное и дополнительное) время матча. Команде Джона Тортореллы осталось провести два матча, у «Канадиенс» осталась только одна игра. Таким образом, любая победа «Коламбуса» выводит клуб Сергея Бобровского и Артемия Панарина в плей-офф.



«Монреаль» ещё жив. Да, команде нужна помощь, и мы понимаем это. Ещё есть немного времени, посмотрим, что произойдёт. Надеюсь, что в ближайшем матче «Коламбуса» всё сложится удачно для «Монреаля» и мы останемся в гонке. Я не забиваю себе голову мыслями о вещах, на которые не могу повлиять. Так что давайте подождём», — приводит слова Жюльена официальный сайт НХЛ.

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