Стэмкос: Овечкин может побить рекорд Гретцки

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина догнать легендарного Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Канадец, забросивший 894 шайбы, является рекордсменом по этому показателю, у Овечкина — 658 голов.



«Думаю, что это реально. Это нелегко, но Овечкин сохраняет отличную форму, что говорит в его пользу. У Александра есть шанс. Он может побить рекорд Гретцки», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.



Ранее Овечкин в восьмой раз в карьере забросил 50 шайб в ходе одного регулярного чемпионата. Александр занимает первое место в снайперской гонке с 51 голом. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отстаёт от россиянина на две шайбы.

Стэмкос: Овечкин — настоящий конь, ему не так уж сложно забить 50 голов