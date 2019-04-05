Биссонетт — о драке в Уфе: вот что бывает на последней секунде игры плей-офф КХЛ

Известный в прошлом тафгай, а ныне ведущий скандального подкаста Spittin Chiclets Пол Биссонетт прокомментировал концовку четвёртого матча плей-офф финала Восточной конференции КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» (2:4, 1-3 в серии). Напомним, что после финальной сирены на льду разгорелось сразу несколько драк. Пятая игра пройдёт в Балашихе завтра, 6 апреля.

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«Вот как в КХЛ выглядит последняя секунда матча плей-офф!» — отметил Биссонетт в «твиттере» своего подкаста, сделав ретвит ролика с дракой.

Напомним, что Биссонетт в своём подкасте не раз обращался к теме КХЛ, а многие из его собеседников рассказывали о КХЛ и России крайне нелицеприятные вещи.

Разбитые кулаки и восторг трибун. Почему такие драки не мешают хоккею Никто не хотел уступать, поэтому мужики из «Салавата» и «Авангарда» решили разбавить хоккей серией кулачных поединков.

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Посмотреть видео можно в «твиттере» Spittin Chiclets.