Уэбер: ещё ничего не закончено. Посмотрим, как сыграет «Коламбус»

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (1:2) поделился мнением о шансах канадской команды на попадание в плей-офф.



«Ещё ничего не закончено. Посмотрим, как «Коламбус» проведёт два предстоящих матча. А нам надо выиграть в субботу. Если удача улыбнётся «Монреалю» — мы в деле. Если нет, тогда поговорим об этом позднее. Не думаю, что кто-то из нас не хотел победить или не оставил все силы на льду. Может быть, «Монреалю» чуть-чуть не хватило командных усилий в концовке. Но все выложились ради команды», — приводит слова Уэбера официальный сайт НХЛ.



«Коламбус Блю Джекетс» занимает восьмое место на Востоке по дополнительным показателям. У «Монреаля» меньше побед в игровое (основное и дополнительное) время матча. Команде Джона Тортореллы осталось провести два матча, у «Канадиенс» осталась только одна игра. Таким образом, любая победа «Коламбуса» выводит клуб Сергея Бобровского и Артемия Панарина в плей-офф.

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