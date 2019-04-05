Тренерский штаб московского «Динамо» должен продолжить работу в полном составе

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов отметил, что тренерский штаб команды должен продолжить работу в полном составе.

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«По легионерам будем думать, у них только у Индрашиса есть действующий контракт. По Патрику Закриссону не решено, останется ли он в команде. Хотели видеть от Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого в плей-офф ту же игру, что в регулярке, но где-то их не хватило уже.



Если говорить по тренерскому штабу, то все остаются. Владимир Воробьёв тоже остаётся», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Как стало ранее известно «Чемпионату», главному тренеру московского «Динамо» сделали контрактное предложение, однако подписать такой контракт руководство ХК «Динамо» Москва, как оказывается, просто не имеет права. Именно об этом говорит один из пунктов устава организации. Для заключения контракта с главным тренером требуется разрешение совета директоров клуба.