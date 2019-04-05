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Карандин: Хартли постоянно воздействует на судей, они не всегда готовы к этому

Карандин: Хартли постоянно воздействует на судей, они не всегда готовы к этому
Хоккей / КХЛ

Легендарный отечественный арбитр, почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о серии финала Востока КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» (3-1).

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«Серия «Авангарда» и «Салавата» тоже очень яркая. Эмоции, столкновения, даже драки — всё это украшает хоккей. Но видно, что запас прочности у «Авангарда» больше, особенно в третьих-четвёртых звеньях.

Судейство? На Западе давит сам факт дерби, на Востоке активную позицию занял тренер «Авангарда» Боб Хартли. Честно скажу, канадец стал для меня одним из открытий сезона — он справляется и со своей тренерской работой плюс постоянно воздействует на арбитров в ходе игр, оказывает на них давление в СМИ, в свою сторону трактуя тот или иной эпизод и требуя дисквалификаций.

Это определённый опыт кубкового хоккея, который Хартли привёз из Северной Америки. И судьи, мне кажется, не всегда к такому прессингу готовы», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

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