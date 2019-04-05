Дюшейн — о шансах на ПО: «Коламбус» может контролировать всё, что происходит

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн поделился мнением о шансах команды на попадание в плей-офф НХЛ.



«Коламбус» занимает восьмое место на Востоке по дополнительным показателям. У «Монреаль Канадиенс» меньше побед в игровое (основное и дополнительное) время матча. Команде Джона Тортореллы осталось провести два матча, у «Канадиенс» осталась только одна игра. Таким образом, любая победа «Коламбуса» выводит клуб Сергея Бобровского и Артемия Панарина в плей-офф.



«Теперь наша судьба полностью в наших руках, и это здорово. Мы можем контролировать всё, что происходит, и идти вперёд», — приводит слова Дюшейна официальный сайт НХЛ.

В ночь с 5 на 6 апреля мск «мундиры» проведут выездной матч с «Нью-Йорк Рейнджерс».