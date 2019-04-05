Григорий Панин пропустит пятый матч серии с «Авангардом»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин сообщил, что пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с «Авангардом» (1-3). Игра состоится завтра, 6 апреля, в Балашихе. В случае поражения уфимский клуб прекратит борьбу за Кубок Гагарина.
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Защитник получил травму в четвёртой игре серии. Уфимский хоккеист получил повреждение во время попытки силового приёма на Максиме Тальбо. В этой же смене «Салават» сумел отметиться голом.
«К сожалению, не смогу биться вместе с пацанами. Но мужики наши завтра дадут бой. Давайте все вместе их поддержим», — написал Панин в своём «инстаграме», выложив снимок с повреждённой ногой.
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Но такой хоккей хочется смотреть бесконечно.
Фото: «Инстаграм» Григория Панина
Посмотреть видео с травмой Панина можно на официальном сайте КХЛ.