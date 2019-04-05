ЦСКА и СКА определились с составами на пятый матч серии финала Западной конференции КХЛ. Игра состоится сегодня, 5 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После трёх матчей счёт в серии равный — 2-2.
В состав ЦСКА вернулись защитники Артём Блажиевский и Александр Романов, а также форварды Максим Мамин и Александр Попов. Вне заявки остались Павел Карнаухов, Грег Скотт и Михаил Пашнин. У СКА отсутствует голкипер Магнус Хелльберг.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;
Марченко — Науменков, Окулов — Шалунов — Попов;
Романов, Ртищев, Слепышев — Светлаков — Мамин.
СКА:
Шестёркин (Богданов);
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников;
Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.
ЦСКА — СКА: составы команд на пятый матч серии