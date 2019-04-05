ЦСКА — СКА: составы команд на пятый матч серии

ЦСКА и СКА определились с составами на пятый матч серии финала Западной конференции КХЛ. Игра состоится сегодня, 5 апреля, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После трёх матчей счёт в серии равный — 2-2.



В состав ЦСКА вернулись защитники Артём Блажиевский и Александр Романов, а также форварды Максим Мамин и Александр Попов. Вне заявки остались Павел Карнаухов, Грег Скотт и Михаил Пашнин. У СКА отсутствует голкипер Магнус Хелльберг.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Телегин;

Марченко — Науменков, Окулов — Шалунов — Попов;

Романов, Ртищев, Слепышев — Светлаков — Мамин.



СКА:



Шестёркин (Богданов);

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Хафизуллин — Белов, Тихонов — Бывальцев — Плотников;

Рукавишников — Херсли, Якупов — Коскиранта — Карпов;

Зуб, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук.

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